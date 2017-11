Furtwangen Viel Freudenklang und Festgesang

Furtwangen-Rohrbach. Die Kirche war gut besetzt, und der kräftige Applaus des Publikums nach den verschiedenen Darbietungen machte deutlich, dass dieses Konzert bei den Zuhörern sehr gut ankam. Den Auftakt bildete die Jugend des Handharmonikaclubs: Vier Nachwuchsmusiker zeigten gemeinsam mit zwei Musikerinnen mit der Querflöte ihr Können. Hier erklang "Du lässt den Tag, o Gott, nun enden" sowie "We are Friends". Die jungen Musiker waren aber später noch einmal gefordert: Zum Ende des Konzertes traten sie gemeinsam mit dem Stammorchester auf und zeigten, dass sie auch bei den "Großen" gut mithalten können. Hier erklang dann "Talking loud and clear". Beide Orchester-Formationen werden geleitet von Beate Ferst. Das Stammorchester des Handharmonikaclubs musizierte in zwei Blocks. Zuerst erklang ein Adagio von Georg Friedrich Händel, gefolgt vom bekannten "Kanon in D" von Johann Pachelbel. Durch das Programm führte Uwe Kronester, der die verschiedenen Titel immer auch noch im Detail erläuterte.

Der zweite Block des Handharmonikaclubs war modernen Klängen gewidmet: Auf die Rockballade "I’d do anything for love" und dem von Rod Stewart gesungenen Popsong "That’s what friends are for" folgte zum Abschluss die Filmmusik aus "Fluch der Karibik".

Unter der Leitung von Edeltraud Kienzler begann der Kirchenchor seine beiden Auftritte mit der irischen Melodie "Ich tanze am Morgen". "Durch die Nebel" hieß ein Song von Sabine Kienzler aus Furtwangen, ein Werk aus dem Musical "Das Heidenschlössle". Und schließlich endete der erstes Teil mit einem sephardischen Schlaflied "Durme, Durme". Im zweiten Part sangen die Sänger ein von Edeltraud Kienzler selbst arrangiertes Rondo, zusammengesetzt aus drei verschiedenen "Ave Maria". Der Chor beendete seinen Auftritt mit "Der Mond ist aufgegangen". Zum Abschluss gab es aber noch eine Kooperation: "Freudenklang, Festgesang" erklang gemeinsam von Akkordeonspielern und Kirchenchor. Und nachdem dieses Konzert bei den Zuhörern so gut angekommen war, gab es noch zwei Zugaben, wiederum gemeinsam von Chor und Orchester, jeweils geleitet von Beate Ferst: zum einen das bekannte "Halleluja", zum anderen der afrikanische Gospel "Siyahamba".