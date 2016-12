Furtwangen. Am Mittwoch, 11., 18. und 25. Januar 2017 findet bei der Volkshochschule Oberes Bregtal der Kurs "Microsoft – Outlook Grundlagen" von 17.30 bis 19.45 Uhr statt. Themen sind die Einführung in die Grundlagen von Outlook-Funktionen. Die Kurse werden in den Räumen der Volkshochschule abgehalten, die Kursgebühren betragen 54 Euro. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter der Telefonnummer 07723/50 31 81.