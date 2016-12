Furtwangen VHS: Kulturelle Highlights als Weihnachtsgeschenke

Am 3. Februar veranstaltet die VHS eine Exkursion in das Festspielhaus nach Baden-Baden zu einem Konzert der preisgekrönten Mezzosopranistin Elina Garanca.

Gespielt werden unter anderem Stücke von Verdi, Tschaikowski und Cilea. The Daily Telegraph schrieb im Dezember 2015: "Sie erinnert an ein früheres musikalisches Zeitalter der großen Gesten und opulenten Stimmen: Die imponierende lettische Mezzosopranistin Elina Garanca ist ein seltenes, exotisches Geschöpf und gehört zur winzigen Spitzengruppe von wahrhaft großen Sängerinnen unserer Zeit."

Vor dem Konzert steht ein Besuch in der Geigenbauwerkstatt von Ulrich Gleißner in Baden Baden auf dem Programm, wo die Instrumente in mühevoller Handarbeit und Tradition hergestellt werden. Die Kosten betragen 140 Euro, inklusive Konzertkarten, Bustransfer, Besuch der Geigenbauwerkstatt und einem Cafébesuch. Treffpunkt ist am um 13.30 Uhr an der VHS-Geschäftsstelle in der Grieshaberstraße 19 in Furtwangen.