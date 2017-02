Furtwangen VHS bietet Erste-Hilfe-Kurse für Menschen und Hunde an

Am Montag, 20. Februar findet unter der Leitung von Hundetrainerin Katja Franke der Kurs "Erste Hilfe am Hund" statt. Für alle Hundebesitzer stellt sich die Frage: "Wie kann ich meinem Hund helfen, wenn er einen Unfall hatte, erkrankt ist oder sich vergiftet hat?". Katja Franke ist ausgebildete Hundetrainerin. Teilnehmer können an den Hunden der Ausbilderin üben und mit einer Hundepuppe die Herz-Lungen-Wiederbelebung trainieren. Der Kurs findet von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in den Hunderäumen der VHS Geschäftsstelle statt. Eine Anmeldung bei der VHS ist zwingend erforderlich.

Die Projektgruppe "Digitales Wälderleben" des Frühjahr- und Herbstsemesters trifft sich am Dienstag, 21. Februar, von 9 bis 11 Uhr Uhr in den Räumen der VHS Geschäftsstelle in Furtwangen.