Furtwangen. Auch in diesem Jahr sollen die Dorfplätze in den Stadtteilen, der Marktplatz in Furtwangen sowie der Platz an der Ecke Wilhelmstraße / Rabenstraße (Platz vor der "Alten Post") wieder mit Weihnachtsbäumen geschmückt werden. Die Verwaltung sucht daher nach geeigneten Fichten oder Tannen, die etwa acht bis zehn Meter hoch sein sollten. Wer einen solchen Baum für den Weihnachtsschmuck der Stadt Furtwangen zur Verfügung stellen will, kann sich bei Bauhofleiter Norbert Wiehl unter Telefon 07723 / 93 92 62, melden. Geeignete Bäume werden kostenfrei abgeholt.