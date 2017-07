Furtwangen Verwaltung fordert Verbesserungen

Für den Raum Furtwangen fordern Verwaltung und Gemeinderat weitere Verbesserungen. Von Bedeutung sei hier einmal ein regelmäßiger Anschluss von Furtwangen an den Bahnhof St. Georgen. Denn Richtung Offenburg hat man immer passenden Anschluss in Triberg, eine entsprechende günstige Verbindung Richtung Konstanz sei aber nicht möglich. Dabei bietet sich St. Georgen an, weil sich hier die beiden Regionalzüge regelmäßig treffen, die Fahrgäste also in beide Richtungen einsteigen können.

Der Nahverkehrsplan sieht dagegen bei Bedarf eine Linie von Schönwald über Brigach zum Bahnhof vor. Dies sei aber aufgrund der Streckenlänge und wegen des Umsteigens von Furtwangen aus nicht befriedigend. Darüber hinaus dürfe man nicht vergessen, dass Schüler aus Furtwangen die freie Schule in Brigach besuchen und auf der anderen Seite viele Schüler aus dem Raum St. Georgen zur Robert Gerwig Schule fahren müssen, wie Dirk Ebeling (CDU) anmerkte.

Ein guter Nahverkehr sei die Voraussetzung, wenn Appelle zum "Auto stehen lassen" wirken sollen, meinte Ebeling. Eine weitere Forderung ist der Anschluss an die Höllentalbahn. Die Verwaltung sprach dabei von einer Linie nach Hinterzarten oder nach Titisee. Im Gemeinderat wurde allerdings Titisee eindeutig bevorzugt. Mit dieser Linie würde nicht nur der Zug Richtung Feldberg und Freiburg, sondern beispielsweise auch das Badeparadies Schwarzwald in Titisee erreicht, ein wichtiger Anreiz unter anderem für die Feriengäste mit Konus-Karte.

Dort wäre unter anderem auch ein direkter Anschluss an die neuen Fernbusse gegeben, merkte Rainer Jung (FWV) an. Und nicht zuletzt könnte man dann direkt auch die Klinik in Neustadt erreichen, die für das Obere Bregtal von Bedeutung ist. Selbst wenn der Landrat einen Ausstieg bei der Helios Klinik eigentlich nicht wünsche.

Ulrich Mescheder (UL) fragte außerdem, warum die Linie von Triberg nach Schönwald im Halbstunden-Takt fährt, aber weiter nach Furtwangen nur im Stundentakt. Rainer Jung (FWV) merkte kritisch an, dass das Obere Bregtal, dessen Buslinien weitgehend kostendeckend seien, mit seiner Kreisumlage auch viele Maßnahmen des Nahverkehrs im ganzen Kreis mitfinanziere wie die Erweiterung des Ringzuges oder die Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn.

Georg Herth (FWV) regte darüber hinaus an zu prüfen, ob nicht die Katzensteig-Linie zumindest zeitweise bis zur Donauquelle fahren könne. Und Ortsvorsteher Hansjörg Hall forderte endlich landkreisüberschreitende Tarife: Es sei kurios, wenn man von Freiburg bis Gütenbach lösen könne, aber nicht bis Furtwangen.

Der Gemeinderat genehmigte diesen Entwurf allerdings mit Ergänzungen: Gefordert wird eine Linie von Furtwangen nach St. Georgen. Ebenso gewünscht ist eine Linie Richtung Hochschwarzwald / Titisee. Und dringend überprüft werden sollen die Möglichkeiten von verbund-überschreitenden Fahrkarten und die Linie im Katzensteig bis zur Martinskapelle und Donauquelle.