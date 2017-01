Alle sind Verkehrsteilnehmer – ob als Fußgänger, Radfahrer oder im Auto. Aber wie sieht es mit dem Wissen zum Verkehrsrecht aus? Dazu bietet die VHS am Montag, 30. Januar, eine Veranstaltung. Furtwangen. Nicht nur die inländischen, sondern auch die ausländischen Bestimmungen haben sich für die Verkehrsteilnehmer in den letzten Jahren geändert, Stichwort Einfuhr- beziehungsweise Durchreisebestimmungen, Maut, Tempolimit und vieles mehr. Und auch die Strafzettelzahlen in Furtwangen sind in den letzten Wochen in die Höhe geschossen. Um all diesen Themen auf den Grund zu gehen ist am Montag, 30. Januar Gerold Maier von der Fahrschule Maier aus Furtwangen zu Gast in der Volkshochschule. Er gibt Einblicke in das aktuelle Strafpunktsystem und klärt viele wichtige Fragen rund um das Thema Verkehrswissen im Alltag auf. Beginn ist um 19.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle, Grieshaberstraße 19 in Furtwangen, der Eintritt beträgt 5 Euro.