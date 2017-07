Furtwangen Verkabelung kommt in die Gänge

Mit einem symbolischen Spatenstich im Katzensteig wurde offiziell der Startschuss gegeben für die endgültige Verlegung des Breitbandkabels im Stadtgebiet.

Furtwangen. Schon seit einiger Zeit laufen Planungen und Vorarbeiten. So wurde an verschiedenen Stellen in der Stadt zusammen mit anderen Arbeiten wie der Kanalverlegung im Katzensteig oder entsprechenden Arbeiten in Neukirch ein Leerrohr verlegt, in welches dann die Glasfaserkabel eingeblasen werden können.

Nun haben offiziell auch die Erdarbeiten begonnen, um das Glasfaser direkt in die Stadt zu bringen und hier zu verteilen. Im Moment wird das Leerrohr von der bereits liegenden Leitung im Katzensteig hinunter gelegt in die Bismarckstraße. In diesem Jahr sollen die Hauptleitungen durch das Stadtgebiet gelegt werden, zuerst über die Bismarckstraße zum Marktplatz. Von dort geht es weiter zum Rössleplatz und der Kreuzerstraße, wo der Furtwanger Knotenpunkt errichtet wird. Weiter geht es durch die Bahnhofstraße zur Süd­tangente und Richtung Schönenbach. Bis dahin soll bereits etwa die Hälfte der Strecke nach Vöhrenbach fertiggestellt werden.