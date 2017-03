Furtwangen Vergebung fällt nicht immer leicht

Der Abschlussgottesdienst am Freitag, 24. März, befasst sich mit dem Thema "Jesu Kreuzigung und Tod" (Matthäus 27, 45–54 und 28, 1–15). Die Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeindehaus in der Baumannstraße 37 und der Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr.