Furtwangen Vereinshaus gut in Schuss und bald zu pachten

Furtwangen. Gut in Schuss ist das Naturfreundehaus auf dem Brend. Das belegten bei der Hauptversammlung der Furtwanger Naturfreunde im Gasthaus "Bad" Vorsitzender und Kassierer. Freilich ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Pächter, denn das Ehepaar Kazi setzt sich zur Ruhe, der Pachtvertrag läuft aus.

Obmann Gerhard Schäfer dankte allen, die mit Arbeit und Geld die Naturfreunde unterstützten. Ausführlich hatte Schriftführerin Brunhilde Schäfer das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Die Hauskasse führt seit vielen Jahren Karl Reiner. In diesem Jahr sank der Bestand, aber im Haus wurde eine Menge renoviert, die Zimmer mit neuen Fußböden versehen und zum Teil neu möbliert. Heidi Siedle berichtete über die Vereinskasse, der Verein hat derzeit 50 Mitglieder. Die Sonnenwendfeier endete erstmals mit einem Defizit, das vor allem auf das schlechte Wetter zurückzuführen war.

Von 28 Unternehmungen mit insgesamt 321 Teilnehmern berichtete Wanderwart Werner Butz. Der Trend gehe zu zwei bis drei Stunden langen "Kurzwanderungen" berichtete er. Entsprechend sei das neue Programm gestaltet. Sehr gut kam der Kulturausflug zum Kaiserstuhl bei Mitgliedern und Freunden an. Für den kommenden Sommer kündigte Butz "Spontanwanderungen" an. Sie werden bei gutem Wetter kurzfristig gestartet, und Werner Butz sammelte Handynummern von Interessenten, die um Benachrichtigung baten. Aber: "Das soll keine Einbahnstraße sein, wer Ideen und Wünsche für Wanderungen hat, sollte sie mitteilen", appellierte Gerhard Schäfer an die Mitglieder. Sieben Winterwanderungen hatte der Verein geplant, berichtete Werner Nopper. Da der Schnee äußerst rar war, ging man sechs Mal zu Fuß los, eine Wanderung fiel ganz aus.