Furtwangen Verein setzt sich Ausbau der Tagespflege als großes Ziel

Bei den Wahlen wurde die zweite Vorsitzende Helga Schartel aus Gütenbach im Amt bestätigt. Schriftführerin Antonia Schwer kandidierte nicht mehr, ihr folgte nach längerer Diskussion Heidi Stumpp aus Rohrbach nach. Die Sozialstation wird in die Baumannstraße 13 umziehen, hier werden auch Räumlichkeiten für die Tagespflege eingerichtet, berichtete die Geschäftsführerin der Sozialstation Oberes Bregtal Natalie Weiß. Die Räume in der Lindenstraße, in der die Sozialstation seit fast 40 Jahren untergebracht ist, sind längst zu klein geworden. Es gibt über 100 Mitarbeiter, unter ihnen gut die Hälfte Ehrenamtliche. Die neuen Räume in der Baumannstraße, barrierefrei und rollstuhlgerecht, werden Platz bieten für 18 Tagespflege-Plätze mit fachkundiger Betreuung an fünf Tagen in der Woche. Für Verwaltung und Betreuungsräume muss die Sozialstation nach Auskunft von Natalie Weiß insgesamt rund 2,4 Millionen Euro investieren. Ein Zuschuss von 300 000 Euro ist bereits bewilligt. Die Tagespflege wird in den neuen Räumen professioneller organisiert, sie unterliegt der Qualitätsprüfung durch den medizinischen Dienst. Als Umzugstermin ist Ende 2018 eingeplant.