Furtwangen Verein fördert Hilfe zur Selbsthilfe

Außer dem Kinderhaus gibt es noch weitere Projekte. So verweist Hummel auf die "Rudisha Women Group", ebenfalls ein Aktion, die dem Gedanken "Hilfe zur Selbsthilfe" folgt. "WaKA" fördert dabei Frauen bei ihrer gemeinsamen Arbeit als Näherinnen. In diesem Jahr wurde ein Trinkwasseranschluss ans Rudisha-Haus finanziert, wo die Frauen zum Arbeiten zusammenkommen. Außerdem wurde eine Krankenversicherung für die Mitglieder finanziert. "Eine neue Erfahrung für die Frauen", meint Hummel, die sich dann medizinisch behandeln lassen könnten und Schmerzen nicht mehr einfach aushalten müssten. Es sei angestrebt, dass sich die Frauen zunehmend an den Versicherungskosten beteiligen, wenn sie durch ihre Arbeit höhere Einnahmen erzielten.

Auch in Deutschland ist "WaKA" aktiv. So wird die "Kreativwerkstatt" in Ludwigsburg gefördert, ein Projekt von und für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund.

Eine Einnahmequelle ist für den Verein auch der Verkauf seiner Jahreskalender, verweist Hummel auf die Ausgabe für das kommende Jahr hin, sei es als Tisch- oder Wandkalender. Sie zeigen auf den zwölf Monatsblättern schöne Motive aus Afrika. Erhältlich ist der Kalender unter anderem in Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen und auch beim Barbara­markt am Samstag, 2. Dezember. Auf dem Markt ist "WaKA" mit einem Stand vertreten. Außerdem wird zu einer Veranstaltung am Mittwoch, 27. Dezember, ins Pfarrzentrum nach Hinterzarten eingeladen, bei der "WaKA" die vergangenen fünf Jahre Revue passieren lässt. "Hierzu sind alle Interessierten willkommen", betont Hummel. Die genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest, werde aber rechtzeitig auf der Homepage des Vereins mitgeteilt.

Außer Schriftführerin Annika Hummel hat "WaKA" mit der zweiten Vorsitzenden Monja Gereta zwei Vorstandsmitglieder aus Furtwangen in seinen Reihen. Seinen Sitz hat der Verein in Hinterzarten.