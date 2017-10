Furtwangen Veranstaltungen rund umdie Reformation

Furtwangen. Am heutigen Samstag, 18 Uhr, gibt es in der evangelischen Kirche in Furtwangen "Etlich Cristliche Lider" mit Chorgesang und Instrumentalmusik. Am morgigen Sonntag, 10 Uhr, wird in der Kirche ein "Luther-Singspiel" aufgeführt. Anschließend folgt das Gemeindefest mit Bewirtung, Tombola und Kinderprogramm, es endet mit dem Abendsegen um 18 Uhr. Am Montag, 30. Oktober, wird ab 15 Uhr zu einem Erzählcafé im Gemeindehaus mit Geschichten aus dem Leben evangelischer Menschen eingeladen. Kuchen und Tee oder Kaffee und Tischmusik gehören dazu. Am Dienstag, 31. Oktober, dann der Höhepunkt und Abschluss: ein ökumenischer Wortgottesdienst mit Pfarrer Demmelmair und Dekan Sohn.