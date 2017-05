Furtwangen Veranstalter setzen auf Kontraste

"Werft die Geldbeutel auf die Bühne", meinte Moderator Horst Irion. Einen Geldregen gab es nicht, dafür Duschen vom Himmel und jede Menge Applaus für die Schönenbacher. Dirigentin Beatrix Scherer und der Gesangverein boten gefällige Beiträge, teils begleitet durch die versierte Pianistin Elke Hummel. Zwischen "Entertainer"-Rag und dem Comedian-Harmonist-Renner "Wochenend und Sonnenschein" erklangen die Eichendorff-Vertonung "Frühlingsgruß", ein slowakisches Volkslied in der Fassung von Béla Bartók, "Willkommen, schöner Mai" und Goethes "Mailied".

Keinen Sängergruß, sondern einen "Sänger-Blues" sandte der Verein dem aufmerksamen Publikum. Die Münchener Allianz Arena hätte die "Welvert Big Band" beschallen können mit der Wirkung, dass einige Zuhörer das Festzelt verließen. Schade, denn die professionell vermittelte Musik war Klasse.

Mit Full Power stieg man bei "Birdland" und "Pick up the pieces" ein, um dann mit markigem Gesang des Chris Castetellazi die "Spinning Wheels" wiederzugeben. Er konnte auch anders: bewiesen bei Erinnerungen an "Frankie Boy" oder beim Song "Feeling good". Die Band mit nasalen Saxophonen, samtig-kräftigen Posaunen, geschliffenen Trompeten, klangvoller E-Gitarre, groovendem E-Bass, einem fachmännisch bedientem Drumset und einem talentierten Pianisten am Keyboard war in den Sections beim bluesigen "Nice & Juicy" zu bewundern und bot eine einfallsreiche "Badner Suite" mit Variationen des "schönsten Landes".

Beifall der Zuschauer

Sentiment ließen Flügelhornist und Band beim harmonischen "Foreman" spüren, und nicht zu verachten waren andere Soli, wobei besondere Wirkung von der Querflöte ausging. Die Besucher sparten nicht an Beifall auf offener Szene.