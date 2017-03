Furtwangen Veränderungen bewähren sich

Furtwangen. Wichtigste Änderung war dabei die Verlegung des traditionellen Sommerfests aus dem August in den Mai. Außerdem verzichtete man auf die für Jugendliche gedachte Veranstaltung am Freitagabend und führte stattdessen ein Handwerkervesper am Montag ein. Diese Veränderung hat sich bereits im ersten Jahr bewährt.

Ein Glücksfall für den Verein war, dass die Guggemusik Furtwangen im Rahmen des Sommerfestes ihr Jubiläum feierte. In diesem Jahr wird das Sommerfest vom 20. bis zum 22. Mai gefeiert. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war einmal mehr das Wunschkonzert, wofür Dirigentin Monika Mai sowohl neue Stücke auswählte als auch im Notenschrank stöberte.

Insgesamt hatte der Musikverein 17 Auftritte. Auch hier macht es sich bemerkbar, dass sich mehr solcher musikalischer Austausche vereinbaren lassen, seit das Sommerfest nicht mehr in der Ferienzeit stattfindet.