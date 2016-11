Furtwangen US-Wahl bereitet schlaflose Nacht

Der Wahlkampf habe die Vereinigten Staaten gespalten, stellt Evangeline Moore fest. Der Gedanke, Mauern an der mexikanischen Grenze zu errichten, seien mit Trump populär geworden. Es gebe Vermutungen, Trump habe Steuern hinterzogen. Wenn der so etwas mache, lasse vielleicht auch die Steuermoral seiner Anhänger oder allgemein in den USA nach. Wegen seiner sexistischen Äußerungen gegenüber Frauen ist es für Moore unerklärlich, weshalb auch Frauen ihn gewählt haben.

Die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten sei im Lauf des Wahlkampfs immer größer geworden. Moore fragt sich, wie das Land wieder zu einer Einheit finden kann. Die 20-Jährige studiert an der Universität Boston in Massachusetts Internationale Beziehungen. Angesichts bisheriger Äußerungen Trumps zur Außenpolitik hält sie es für möglich, dass es in den Auslandskontakten der USA zu einer Verschlechterung kommen kann.

Es sei eine verrückte Zeit, weist Moore auf Entwicklungen auch anderswo hin und spricht dabei das Erstarken der AfD in Deutschland und den bevorstehenden Brexit Englands an.

In wie weit der Wahlsieg Trumps Auswirkungen auf ihren weiteren Lebensweg haben wird, vermochte die 20-Jährige gestern nicht zu sagen. In Furtwangen sei sie noch bis Ende Januar, dann schließe sich ein Semester in Budapest an, bevor es wieder zurück nach Boston gehe – in ein Land unter Trumps Führung. Evangeline Moore hätte es als Wählerin von Hillary Clinton gerne anders gehabt.