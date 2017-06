Furtwangen Uralte Anlage funktioniert noch immer

Immer wieder sorgten leise Nieselregen dafür, dass es ja nicht trocken blieb. Das eine oder andere fremde Auto-Kennzeichen deutete auf eine weite Anreise hin. Wer es bis zur Mühle schaffte, wurde belohnt, denn Roman und vor allem Stefan Braun gaben bereitwillig Auskunft über das uralte Bauwerk. Immer wieder wurden auch Führungen angeboten.

Am Mehlkasten befindet sich die Zahl 1720, doch ist sich der Seniorchef sicher, dass die Mühle schon vorher existiert haben muss. Schließlich seien Zinszahlungen an das Kloster St. Georgen seit 1600 in der Linacher Chronik dokumentiert. Roman Braun erinnert sich, dass sein Vater bei gesundheitlicher Stabilität bis in die 1980-er Jahre Brotmehl aus Roggen gemahlen hat. Immerhin wurde damals auf etwa fünf Hektar Getreide angebaut und es dauerte mehr als 14 Tage, bis alles zu Mehl geworden war. Nachdem das Dach in Mitleidenschaft geriet, mussten Ende der 1990-er Jahre umfangreiche Sanierungsarbeiten erfolgen.

Auch an diesem Tag sorgte die Mühle wieder für Mehl, genauer gesagt für Schrot, das bei den Brauns dann ans Vieh verfüttert wird. "Laufen kann die Mühle nur mit Korn, sonst würde das Mahlwerk Schaden nehmen", so Stefan Braun.