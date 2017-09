Furtwangen Urach neue Hochburg für die CDU

Eine wahre Hochburg der Grünen ist Linach. Dort konnte die Öko-Partei satte 31,1 Prozent holen. Das wird wohl auch daran liegen, dass der kleine Furtwanger Ortsteil mit Martina Braun eine eigene Landtagsabgeordnete aufzuweisen hat. Am wenigsten Zuspruch fanden die Grünen in Rohrbach, wo sie 7,9 Prozent der gültigen Stimmen einheimsen konnten.

Das Comeback der FDP hat auch im Oberen Bregtal Spuren hinterlassen. Das höchste Ergebnis fuhren die Liberalen mit 14,8 Prozent in Linach ein, am schlechtesten war die FDP mit 6,5 Prozent im Bezirk Rathaus I in Vöhrenbach vertreten.

Im Aufwind auch die Linke. Die meisten Stimmen gab es für die Partei mit 8,3 Prozent im Furtwanger Wahlbezirk Hauptschule 1, die wenigsten holte sie mit 1,6 Prozent In Urach.

Am meisten Stimmen holte die AfD in Rohrbach. Dort vereinigte sie 13,3 Prozent der gültigen Zweitstimmen auf sich. Eine Abfuhr erhielten die Recht-Populisten allerdings mit gerade mal 3,3 Prozent in Linach.

Die Wahlbeteiligung fiel durchweg höher aus als 2013. In Gesamt-Furtwangen nahmen 74,1 Prozent der Wahlberechtigten am Urnengang teil. 2013 waren es noch 71,5 Prozent. 72 Prozent war die Beteiligung in Vöhrenbach (2013: 69,1), in Gütenbach waren es 76,4 (71,4) Prozent.

Von den restlichen Parteien holte keine einzige in der Gemeinden des Oberen Bregtales mehr als ein Prozent der gültigen Zweitstimmen.