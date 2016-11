Furtwangen Ur-Ur-Enkel regt Ausstellung an

Vater Kirner war von den Malerplänen nicht erbaut und hätte den Sohn lieber in seinem Beruf als Schuhmacher gesehen ("Welleweg git des so en Schmierer; schaffe soll er lehre, sell isch gscheider"). Doch der Weg schien vorgezeichnet: Dank der Unterstützung seines Bruders und des einsichtigen Vaters konnte er die Augsburger Kunstschule besuchen. Ein fünfjähriges Studium an der Königlich-Bayerischen Akademie förderte sein Talent.

Zunächst war er freischaffender Künstler in Furtwangen. 1831 entstand "Ein Schweizer Grenadier", eine der besten deutschen Genremalereien. Das farbenfrohe Gemälde machte ihn berühmt, und Großherzog Leopold gewährte ihm einen Studienaufenthalt in Rom. Ab 1832 teilte er in der italienischen Metropole ein Atelier mit seinen Freund Franz Xaver Winterhalter aus Menzenschwand. Eine Cholera-Epidemie im Jahre 1836 veranlasste den Furtwanger zur Abreise nach Wien. Von dort wandte er sich der Heimat zu, da seine Mutter im Sterben lag.

In jener Zeit entstand das Gemälde "Die Preisverleihung", welches der Regent Leopold kaufte. Danach wirkte er in München und wurde 1838 zum Badischen Großherzoglichen Hofmaler ernannt. Der Künstler zog 1842 nach Karlsruhe, wo er bis 1844 blieb, um dann für weitere zwei Jahre wieder nach München zu gehen, wo seine Hauptwerke entstanden.

Einige Kompositionen wurden durch begabte Stecher und Zeichner vervielfältigt. Die 48er-Revolutionsjahre hielt er in Bildern und Skizzen fest. 1856 wurde er durch die Akademie der Künste in München zum Ehrenmitglied ernannt. Ab 1865 lebte er wieder in Furtwangen.