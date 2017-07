Furtwangen. Der Verein der Unternehmer (VdU) lädt am Donnerstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr zu einer Sitzung ins "Rössle" in Furtwangen ein. Tagesordnungspunkte sind: die lange Einkaufsnacht am Christkindlemarkt und vor Ostern (Team Feierabend mit dem Einzelhandel), Roll-Up-Aufsteller (Textänderungen), Sommerbeilage Einzelhandel (weiteres Vorgehen durch die Stadtverwaltung) sowie Wünsche, Anregungen und Sonstiges.