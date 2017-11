Furtwangen Unternehmen ziehen erste Bilanz

Auch ebm-papst aus St. Georgen nutzt die Hochschulkontaktbörse in Furtwangen regelmäßig im Herbst, um mit den Studenten ins Gespräch zu gelangen, erklärt Natasa Kopp von der Personalabteilung. Das sei "sehr wichtig". Immer wieder kämen Absolventen von dort zu ebm-papst.

Waldmann Lichttechnik aus Schwenningen präsentiert sich ebenfalls regelmäßig auf der Hochschulkontaktbörse in Furtwangen. Immer wieder nutzen die Studenten die Chance, ihre Abschlussarbeit, die so genannte Thesis, oder ein Praxissemester im Unternehmen zu absolvieren, freut sich Lisa Ruf vom Personalmanagement. Sie habe das "Gefühl", dass der ländliche Raum wieder an Attraktivität bei Absolventen und Arbeitssuchenden gewinne und es die Fachkräfte nicht mehr so sehr in die Großstadt ziehe.