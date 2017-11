Furtwangen Unternehmen verweist auf "transparentes" Vorgehen

Neue Möglichkeiten

IP steht für den Begriff "Internetprotokoll". Laut Wikipedia handelt es sich bei einer IP-Adresse um eine Adresse in Computernetzwerken. Die IP-Adresse wird Geräten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind, und macht die Geräte so adressierbar und damit auch erreichbar.

Wie Dirk Becker anmerkt, wird die Kabelleitung im IP-Netz in seiner gesamten Frequenzbreite zum Alleskönner. Je nach aktuellem Bedarf laufen darüber Internet-Daten, Telefongespräche, das Fernsehprogramm oder in Zukunft ganz viele andere Dienste, "von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben". Die Telekom habe bereits über 14 Millionen Kunden (Stand Mai 2017) erfolgreich auf IP umgestellt.