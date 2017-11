Furtwangen Unglaubliche, aber wahre Story

Furtwangen. Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 9. November, 20 Uhr, den Film "Lion – der lange Weg nach Hause", die Verfilmung von Saroo Brierleys wahrer Lebensgeschichte. Ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn für einige Stunden zurückgelassen hat, sucht er nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er schließlich in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta wieder.