Furtwangen Unbekannte stehlen Geld aus Opferstöcken

Furtwangen/Hüfingen. Zum einen wurde am Samstag zwischen 7.30 und 17.30 Uhr in Hausen vor Wald in der St. Peter und Paul-Kirche sowie am gestrigen Dienstag zwischen 0 und 11 Uhr in Furtwangen in der St. Johann-Kirche Geldbeträge in unbekannter Höhe gestohlen. Die jeweiligen Metallgehäuse der Opferstöcke wurden mit einem Werkzeug aufgehebelt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es bereits am Freitag in Hüfingen-Sumpfohren. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723/92 94 80, oder das Polizeirevier Donaueschingen, 0771/83 78 30, entgegen.