Furtwangen Übungen trainieren das Gedächtnis

Am Sonntag, 18. September, gibt Heilpraktikerin Rosa Maria Beham eine Einführung in die Welt der Pflanzen auf den heimischen Wiesen, in Wäldern und an Hecken. Entlang des "Goldenen Kopfes" in Elzach entdecken die Teilnehmer Weißdorn, Schlehe, Hagebutte und vieles mehr und sammeln Pflanzen, um danach viele Rezepte zu erfahren und gemeinsam mit der Heilpraktikerin Rosa Maria Beham eine "Heckenbowle" herzustellen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof in Elzach.

Wohl jeder verlegt Autoschlüssel, Handy oder Geldbeutel. Immer wieder passieren diese Missgeschicke im Alltag. Aber das Gehirn vergisst nichts, allerdings möchte es gepflegt werden. Tägliches Training nicht nur für die Muskeln, sondern auch für das Gehirn ist erforderlich. Zu diesem Thema gibt es ein sechsteiliges Seminar in der Volkshochschule unter der Leitung von Sabine Hummel. In fröhlicher Runde und auf unterhaltsame Art und Weise werden die kognitiven Fähigkeiten des Gehirns angeregt und trainiert. Dadurch wird eine Steigerung der Konzentration und der Merkfähigkeit angestoßen, und auch die Wortfindung erfährt eine Steigerung. Das assoziative Denken stärkt das Selbstbewusstsein und macht fröhlicher und selbstsicherer.