Furtwangen Überaus musikalischund blitzgescheit

Furtwangen. Amüsant und nachdenklich war der Abend mit Josef Brustmann in der Furtwanger Kulturfabrik. Der Bayer erwies sich als wortgewandt und einfallsreich, darüber hinaus als hochmusikalisch. Ob Zither, Gitarre oder Glockenspiel – Brustmann begleitete manches Lied überaus virtuos. Der Kontakt zu den Zuhörern aus dem Bregtal war rasch hergestellt beim "Fuchs-Treff, nix für Hasenfüße". Einfallsreich, mit schrägen Bildern, erzählte er von der Jugend in den Isarauen oder nahm modernes Leben aufs Korn. Aktuelle Politik mischte Brustmann unversehens unter amüsante Alltagsgeschichten.

Der Kabarettist war bereits zum dritten Mal in der Furtwanger Kulturfabrik. Vor seinem Auftritt hatte er einen Stadtbummel gemacht und den Unterschied zwischen Furtwangern und Türken beim Kebab-Kauf herausgefunden: "Der Türke kann Hochdeutsch." Den Kampf mit der deutschen Sprache hatte Brustmann unter anderem auf Grabsteinen studiert. "Gehe hin in Frieden – bis wir uns wiedersehn" fand er beispielsweise. Voller Melancholie erinnerte er sich an die Jugend – sechs Sommerwochen in den Isarauen – und zog das Fazit: Das Glück – man begreift es erst, wenn es rum ist.

Unversehens nahm der Kabarettist sich wieder modernes Leben vor und fragte sich, warum Himalayasalz, tausende von Jahren alt, in Schuhbecks Laden plötzlich ein Verfallsdatum hat.