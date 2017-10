Furtwangen Über Felsgrat und Hängebrücken zum Traumpanorama

Die Tour bot an allen vier Tagen ein unvergleichliches Panorama, von Montblanc bis zum Rheinwaldhorn in Graubünden und im Mittelpunkt die Viertausender der Walliser und Berner Alpen. Startpunkt war Brig im Rhonetal, wo per Postbus Blatten bei Naters erreicht wurde. Dann hieß es Rucksack auf den Buckel. Ein schmaler Weg führte über 800 Höhenmeter zur Belalp, wo Demetria und Bernard im Hotel Tigilou die Schwarzwälder erwarteten.

An Tag zwei ging es am Aletschbord über 600 Höhenmeter steil bergab zum Aletschji. Dort erspähte das Team den gewaltigen Aletschgletscher, längster Eisstrom Europas, der stellenweise eine Masse von 800 Meter dickem Eis aufweist. Sein Abfluss, die Masse, zwängt sich durch eine enge Felsschlucht. Diese ist 2008 mit einer gewaltigen 124 Meter langen Hängebrücke erschlossen worden, welche sich 80 Meter über Grund befindet. Ein Großteil genoss den Tiefblick auf die rauschende Massa und das Gletschertor. Durch den Aletschwald, Unesco-Weltnaturerbe, ging es über 600 Höhenmeter hinauf zur Riederfurka. Nach dem Abstieg hießen Rita und Christoph im "Silbersand" die Gruppe willkommen.

Der dritte Tag begann mit einer Seilbahnfahrt zur Moosfluh, zielstrebig den Bettmergrat im Auge, der leichte Kletterkünste in knapp 2900 Metern Höhe erforderte. Schmale Stege, Hühnerleitern, Krampen, Stifte und das eine oder andere Sicherungsseil erleichterten die Überschreitung. Aber Schwindelfreiheit war Voraussetzung, denn neben einer 360-Grad-Panoramaschau gab es Tiefblicke von luftigen Felszacken.