Furtwangen Über 90 Angebote wecken Neugier

Darüber hinaus werden auf der speziellen Homepage www.gesundheitswoche-furtwangen.de ebenfalls alle aktuellen Termine aufgelistet. Bürgermeister Josef Herdner ist auf jeden Fall überzeugt, dass auch diese Gesundheitswoche, die inzwischen im zweijährigen Rhythmus stattfindet, wieder ein voller Erfolg wird. Vor allem die vor zwei Jahren erstmals durchgeführte Start-Veranstaltung im alten Krankenhaus sei ein "toller Auftakt".

Im Vorfeld habe das Team sich stark engagieren müssen. Dabei machte Antje Jäger deutlich, dass den größten Teil der Arbeit von unzähligen Telefonaten bis zum Verteilen der Programmhefte Michael Schlageter von der Stadtverwaltung übernommen hatte. Die Gesundheitswoche wird von der Stadt und dem VdU finanziert. Einen wesentlichen Anteil an der Machbarkeit haben hierbei auch die Referenten vom Sonntag, die sämtliche ohne Honorar auftreten. D

en Startschuss geben am Sonntagmittag um 14 Uhr Bürgermeister Josef Herdner und der Vorsitzende des VdU Guido Lüttgens. Anschließend gibt es zwei einstündige Vortragseinheiten, hier laufen dann vier Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen parallel. Es geht dabei um Sucht ebenso wie um die "bösen Bakterien", die Arthrose oder den fitten Darm. Dabei gibt es am Sonntag noch eine kleine Zugabe: Jeder Besucher erhält einen Gutschein für ein gesundes Getränk, der bei der Abschlussveranstaltung am Freitagabend im Rößle eingelöst werden kann.

Währned der Gesundheitswoche gibt es Angebote, für die ein Obolus zu entrichten ist, die meisten sind allerdings kostenlos.Für einige muss man sich vorher anmelden. Nicht zuletzt wird es auch wie in den letzten Jahren bestimmte Programmpunkte geben, die besonders gefragt sind wie das Sehtest-Mobil auf dem Marktplatz am Montag.

Den krönenden Abschluss dieser Gesundheitswoche bildet der musikalische Ausklang im "Rößle" mit Musik von Andrea Klausmann, Rolf Langenbach und Hans Bausch am Freitag, 31. März,. Dies Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.