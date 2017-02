Furtwangen. Der Turnverein lädt am Fasnetsamstag, 25. Februar, um 20 Uhr in die Festhalle zum Turnerball ein. Die Sportler haben sich ein abwechslungsreiches Programm mit Akrobatik, Tanz und vielem mehr zum Motto "Villa Kunterbunt" einfallen lassen. Zum Tanz spielen "die Steigerburschen" auf. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro und sind bei der Papeterie Besenfelder und bei Haushaltswaren Zahlaus erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten acht Euro. Einlass ab 18.30 Uhr.