Ein besonderes Schauspiel ist in dieser Woche beim Stöcklewaldturm zu erleben. Der beliebte Ausflugspunkt auf Gemarkung Rohrbach wird noch bis Samstag, 31. Dezember, in verschiedenen Farben angeleuchtet. Außerdem ist er am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag bis 21 Uhr geöffnet, informiert die Pächterin des Wanderheims mit Vesperstube, Katrin Volk. Foto: Dold