Furtwangen Türsteher erforscht

Vor nahezu jedem Club und jeder Diskothek stehen sie und haben nicht immer den besten Ruf: Türsteher. Sie entscheiden nicht nur über den Zutritt, sondern sie sind auch Experten im Umgang mit Ärger und sorgen dafür, dass Gäste ungestört das Nachtleben genießen können. Im Vortrag geht es darum, wie Türsteher konstant daran arbeiten, Ärger oder weiteren Ärger zu unterbinden, Kontrolle über Situationen zu behalten und den Schaden möglichst zu begrenzen.

Christine Preiser erklärt, warum Türsteher auch in langweiligen Stunden sich immer wieder sagen: "Man weiß nie, wann es los geht..." – und was man von ihnen über den Verlauf von Ärger lernen kann. Christine Preiser ist Soziologin, Doktorandin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung am Uniklinikum Tübingen. Für ihre Doktorarbeit hat sie Türsteher in drei Clubs in zwei Städten bei der Arbeit begleitet.