Furtwangen Trotz hoher Kosten noch ein Plus erwirtschaftet

Furtwangen. Sportlich erfolgreich, finanziell solide, so präsentierte sich die Tischtennisgemeinschaft Furtwangen-Schönenbach bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Bad. Der Vorsitzende Jan Fessler begrüßte die Mitglieder mit nachdenklichen Worten.

In turbulenten Zeiten biete ein Verein den Mitgliedern Freundschaft und Verlässlichkeit, hob Fessler hervor. Die TTG hat insgesamt 154 Mitglieder, davon sind 96 aktiv und 21 Jugendspieler.

Wichtige Einnahmequellen des Vereins sind zwei Altpapiersammlungen pro Jahr, die Warentauschbörsen sowie der Trödlermarkt, berichtete Fessler. Obwohl rund 4000 Euro für Anschaffungen ausgegeben wurden, verzeichnete die Kasse immer noch ein sattes Plus. Rückblick auf eine "überaus erfolgreiche Saison" gab Sportwart Jochen Burt. Der Verein startete mit vier Herrn- und zwei Damenteams und holte vier Meistertitel. Die erste Damenmannschaft stieg von der Bezirks- in die Landesliga auf, die zweite Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga. Die erste Herrenmannschaft kämpfte mit personellen Problemen und beendete die Saison in der Verbandsliga auf Platz fünf.