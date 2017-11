Furtwangen Trauer um den einstigen Ehrenvorsitzenden

Im Jahr 1999 starb die alte "Arche"-Wirtin Martha Fleig, geborene Bob, die ihr Haus der Stadt Furtwangen vererbte. Es folgten längere Beratungen, was mit dem Haus anzufangen sei, wie es genutzt werden könnte und wie die Renovierung zu finanzieren sei. Bei all dem Hin und Her trat Robert Jäger immer für die Einrichtung als Museum ein, bis mit Mitteln der EU, des Landes und der Stadt Furtwangen und zahlreichen privaten Spenden Renovierung und Umgestaltung des Gasthauses durchgeführt werden konnten. Dabei half dem Verein sehr, dass Robert Jäger in der Bevölkerung bekannt und beliebt war. Er war seit 1964 Lehrer für Englisch und Geschichte am OHG und saß von 1989 bis 1994 im Gemeinderat der Stadt Furtwangen.

Am 15. Oktober 2005 wurde das Museum "Gasthaus Arche" im Beisein des Regierungspräsidenten Sven von Ungern-Sternberg eröffnet und von Stadtpfarrer Josef Beha gesegnet. Seit dem Jahre 2006 kann in der "Arche" wieder dem Klang eines Orchestrions gelauscht werden.

Robert Jäger erlebte mit, wie das Museum Aushängeschild der Stadt wurde und Ansehen über die Stadtgrenzen hinaus gewann. Parallel zur Arbeit im Verein beschäftigte sich Robert Jäger mit der Stadtgeschichte und verfasste für den zweiten Band der Stadtchronik das Kapitel "Die Weimarer Republik – Niedergang und Neubeginn: In den Wirren einer schweren Zeit".