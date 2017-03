Furtwangen Tragende Säule in der Pfarrei

Schwerpunkt war die Mitwirkung in der Pfarrgemeinde. Man war bei der Fronleichnamsprozession dabei, half bei Pfarrfest, bewirtete beim St.-Cyriak-Theater und nahm am Dankgottesdienst an Christi Himmelfahrt bei der Fatimakapelle mit anschließender Bewirtung teil.

Eine gut besuchte Maiandacht beim Ettenberghof in Gütenbach wurde abgehalten. Zum geselligen Teil des Programms gehörten auch Wanderungen und der Besuch von Veranstaltungen befreundeter Kolpingsfamilien in der Region.

Eine Spende aus der alljährlichen Nikolausaktion ging an den Kindergarten St. Nikolaus Schönenbach. Mit einer Spende wurde auch eine hochwassergeschädigte Familie in Schwäbisch Gmünd unterstützt. Sie hat bei einem Feuerwehreinsatz ihren Vater verloren.