Furtwangen "Tonträger" kommen im März mit neuem Programm

Entdeckt haben die Veranstalter die Gruppe auf der Kulturbörse in Freiburg und waren sofort begeistert, mit welchem Spaß die vier Jungs aus Berlin fetzige Musik, gepaart mit witzigen Texten, auf der Bühne zum Besten geben. Tonträger bringen in ihrem Programm gut gelaunten Rock ’n’ Roll mit humorvollen deutschen Texten auf Theater- und Kleinkunstbühnen.

Ohrwurm-Melodien gehen Hand in Hand mit Wortwitz, verspielte Arrangements treffen auf wohlgereimte, mal subtile, mal skurrile Geschichten – und doch ist das, was die vier Berliner Jungs veranstalten, mehr als nur ein Konzert: Da gibt es fliegende Ukulelen, aus dem Ruder laufende Traumreisen, vierhändige Klavier-Akrobatik und nicht zuletzt die charmant-chaotischen Moderationen, in denen sie spontan und im schlagfertigen Wechsel die Welt, das Publikum und immer wieder auch sich selbst auf die Schippe nehmen.

In der Hauptstadt zählt das Quartett schon seit einiger Zeit nicht mehr zu den Unbekannten.