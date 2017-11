Furtwangen Tom Hanks als Held wider Willen

Im Januar 2009 erlebte die Welt das "Wunder auf dem Hudson", als Captain Chesley "Sully" Sullenberger sein defektes Flugzeug im Gleitflug auf dem eisigen Wasser des Hudson River notlandete und das Leben aller 155 Menschen an Bord rettete. Während Sully mit einem gigantischen Medienansturm konfrontiert ist, wartet er darauf, seine Zeugenaussage vor den ermittelnden Behörden abzugeben. Dort ist die Rede von menschlichem Versagen.

In dem packenden Tatsachendrama führte Clint Eastwood Regie, er setzte Tom Hanks in eine Paraderolle als bescheidener von Selbstzweifeln geplagter Held. Der Film des Jahres 2016 hat eine Spieldauer von 96 Minuten. Der Film läuft am Donnerstag in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln, am Samstag zeigt das Guckloch-Kino die deutsche Fassung.

Das Guckloch-Kino ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.