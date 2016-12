Furtwangen Therapeutische Sitzung in der Kulturfabrik

Die Therapiestunde wird immer wieder von wichtigen Telefonaten unterbrochen, die Mama nervt und sein Mitarbeiter entpuppt sich als unfähig. Besonders intensiv gerät die Passage in der Drehtür eines Mega-Einkaufszentrums, die Hektik nimmt ein jähes Ende, er wird in eine andere Realität katapultiert, in der er mit Gott diskutiert und versucht, dem Geheimnis der Schweiz ebenso auf den Grund zu kommen wie dem Elend auf der Welt, an dem er nicht persönlich schuld ist, fährt er doch bleifrei und trennt Müll. Am Schluss steht die Erkenntnis: Ich muss entschleunigen, doch wie und bringt das Geld? Diesen Kabarett- Theaterabend mit der Sezierung der globalen Gesellschaft und ihres Systems wie auch die aktuelle Dimension der Zeit vergisst man nicht so schnell.

Mit Vollgas raste Brix durch den Abend, was ihn und sein Publikum schaffte. Auf weitere spannende Kabarett-Abende und Musik kann sich das Publikum freuen, zum Mitnehmen lag bereits das neue Programm der Kulturfabrik für das Jahr 2017 aus.