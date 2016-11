Furtwangen Themen machen die Runde

Furtwangen. Im Gasthaus Bad hieß Otto Weißer, Altstadtrat und Organisator der Gruppe, die Besucher willkommen. Die früheren Kommunalpolitiker treffen sich viermal im Jahr, und die letzte Zusammenkunft jeden Jahres ist dem Furtwanger Geschehen gewidmet.

Da seine Amtszeit im nächsten Jahr zu Ende geht, nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit zum Rückblick auf sieben Jahre in Furtwangen. Breitbandverkabelung, die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums, Wasserversorgung und Abwasser waren einige der Themen. Zum ständigen Begleiter wurde die Windkraft, die freilich später in den Diskussionen keine Rolle spielte. Erfreulich nannte Herdner große Baumaßnahmen von Furtwanger Firmen, die Investitionen seien ein klares Bekenntnis zum Standort Furtwangen. Als Aufgaben für die Zukunft nannte er unter anderem die Konzentration von Schulstandorten, die Stärkung des Tourismus, ein energieautarkes Furtwangen, die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien.

In der Diskussion mit den früheren Stadträten spielen die Kreisverkehre in Schönenbach und an der Kussenhof-Kreuzung eine wichtige Rolle. Die Verkehrszählungen am Kussenhof brachten teils hohes Tempo zutage, und nach Auskunft des Bürgermeisters beschloss das Regierungspräsidium, einen "Blitzer"“ dort aufzustellen. "Der Kreisverkehr bleibt dennoch wichtig", betonte Herdner. Kritisch wurden die Pläne gesehen, Schönwald und Schonach bei der Wasserversorgung auszuhelfen. "Wie groß ist das Risiko, das das Wasser für Furtwangen nicht mehr reicht?". Herdner hielt dagegen, dass die Tiefbrunnen im Katzensteig auch in trockenen Sommern ausreichend Wasser liefern, dass außerdem die Menge für die Nachbargemeinden auf fünf Liter pro Sekunde begrenzt würden.