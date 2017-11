Dieses Jahr stand in Schönenbach St. Martin unter dem Motto "Helfen in Not". Die Kinder gestalteten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen den St. Martins-Gottesdienst. Den Mittelpunkt bildete das Rollenspiel "Feuer, es brennt in Schönenbach". Einige Tage zuvor kamen Sebastian Wehrle und Thomas Dilger im Rahmen des Brandschutzprogramms zu den Vorschulkindern des Kindergartens St. Nikolaus. Zwei Wochen später freuten sich dann alle Kinder über den Ausflug zur Feuerwehr. Dort zeigten und erklärten Martin Miggler und Jürgen Wahl alles über ihre Arbeit und Ausrüstung. Zum Abschluss durften die Kinder mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Foto: Kindergarten