Furtwangen Terminreigen beginnt am Samstag

Kommunionkinder-Treff ist am Dienstag, 14. März, um 16.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone in Vöhrenbach, am Mittwoch, 15. März, um 16.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Cyriak Furtwangen, am Mittwoch, 29. März, um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Cyriak Furtwangen und im Pfarrsaal St. Katharina Gütenbach sowie am Samstag, 1. April, um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone Vöhrenbach.

Erstbeichten sind am Dienstag, 21. März, um 15.30 Uhr in St. Martin Vöhrenbach, am Mittwoch, 22. März, um 15.30 Uhr in St. Cyriak für die Anne-Frank-Schüler und um 16.30 Uhr für die Friedrichschüler sowie am Donnerstag, 23. März, ab 15.30 Uhr in St. Katharina und St. Nikolaus .

Elternabende sind am Mittwoch, 29. März, im Pfarrzentrum Krone in Vöhrenbach und am Donnerstag, 30. März, im Pfarrsaal St. Cyriak Furtwangen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.