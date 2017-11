Furtwangen Teppichböden stammen noch vom ersten Tag

Vöhrenbach. Vor allem ist die Isolierung der Halle defekt und die Abdichtung weist Probleme auf. Saniert werden sollen auch die Toiletten in der Schule, die nach Auskunft von Fred Heinze noch aus den Anfangsjahren der neuen Schule stammen und nach der damals üblichen Art ohne Deckel und Brille eingerichtet wurden. Hier werden entsprechende Angebote eingeholt.

Ebenso saniert wird die Beleuchtung der Treppenhäuser, die damit Funktion sicherer werden soll.

Schließlich geht es um die Bodenbeläge in einzelnen Klassenzimmern. Hier liegen teilweise noch die Teppichböden aus den Anfangsjahren. Gunda Kleiser stellte hier die Frage, ob Teppichböden in einer Schule sinnvoll seien. Allerdings, so Fred Heinze, bietet sich hier ein spezieller Industrie-Teppichboden an, der gut gepflegt werden kann und vor allem auch schallhemmend ist. Diese neuen Böden haben sich in anderen Klassenräumen bereits bewährt. Versuchsweise wurde in einem Klassenzimmer ein Kunststoffboden verlegt, der in der Folge in diesem und sogar in den benachbarten Zimmern zu Geräuschbelästigungen führt.