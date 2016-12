Bürgermeister Josef Herdner informierte, dass die Deutsche Telekom im Raum Furtwangen das schnelle Internet ausbauen wolle. Furtwangen (sh). Er habe eine Anfrage erhalten, sagte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung. Allerdings habe das Unternehmen längere Zeit kein Interesse gezeigt, hier tätig zu werden. In der Folge habe man im Schwarzwald-Baar-Kreis den Zweckverband Breitbandversorgung gegründet, durch den inzwischen schon einiges investiert und gebaut wurde. Aus diesem Grund werde er aktuell das Telekom-Vorhaben nicht unterstützen. Die Telekom erklärte, dass bereits im April 2015 der Stadt mitgeteilt wurde, dass sie bis Ende 2017 in Furtwangen ihr Netz optimieren wolle. Das Unternehmen tue alles dafür, um ihre Kunden mit schnellem Internet zu versorgen, so ein Sprecher. Aktuell habe die Telekom einen Termin mit der Stadtverwaltung im Januar vereinbart, die konkreten Ausbaupläne zu besprechen.