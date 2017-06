Furtwangen Teams und Einzelsportler geehrt

Vom gemeinsamen Team Bregtalschule/OHG für den ersten Platz im Beachvolleyball bei den Special Olympics National Sommerspielen in Hannover aus der Bregtalschule David Ohl, Selina Gärtner, Tim Hauser, Kevin Escher und Maren Zimmermann. Partner vom OHG: Thomas Kleiser, Melanie Rehberg, Nina Blessing und Rana Yildriz. Sportverein 1969 Furtwangen Luzia Burgbacher (Platz eins bei den Deutschen Meisterschaften Leichtathletik im Hammerwerfen Altersklasse W 55, Platz zwei bei den Deutschen Meisterschaften RKS im Dreikampf, im Gewichtwerfen und im Steinstoßen); KSK Furtwangen Nadine Weinauge (fünfter Platz Frauen Europameisterschaft Ringen in Riga); Skizunft Brend Walter Kuß (Skilanglauf, Platz eins bei der Deutschen Meisterschaft Oberwiesental, Altersklasse); Sportverband Christin Maier (Biathlon, Platz eins (zwei Mal) Deutschlandpokal im Sprint und Massenstart); Daniela Maier (Skicross, Platz eins Europacup im Pitztal, Platz drei bis fünf im Weltcup); Hochschule Furtwangen Tobias Simon (Nordische Kombination, zweiter Platz bei der Winter-Universiade in Kasachstan); Sportler vom Ski­internat Furtwangen: Mareike Braun (Biathlon, Platzeins Deutsche Jugendmeisterschaften im Sprint und in der Staffel, Platz eins Deutschlandpokal, Gesamtwertung); Sabrina Braun (Biathlon, Platz eins Deutsche Jugendmeisterschaften in der Staffel, Platz zwei Deutschland-Pokal, Gesamtwertung, Platz eins Alpen-Cup); Luca Roth (Skisprung, Platz eins Deutsche Jugendmeisterschaften Einzel, Platz zwei im Team); Quirin Modricker (Skisprung, Platz eins Deutsche Jugendmeisterschaften Einzel Platz zwei im Team); Jan Andersen (Nordische Kombination, Platz eins und zwei FIS-Youth-Grand-Prix sowie Platz eins, zwei und drei Deutscher Schüler-Cup).