Furtwangen Tage zum Leute kennenlernen

In verschiedenen Informationsveranstaltungen rund ums Auslandsstudium können sich die Studierenden umfassend über Austauschmöglichkeiten informieren.

Den Höhepunkt dieser Veranstaltungsreihe bildet das International Festival am Mittwoch, 25. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der Aula. Ausländische Studierende präsentieren ihre Heimatländer an farbenfrohen Ständen und halten neben landeskundlichen Informationen, Musik und Tanz vielerlei kulinarische Spezialitäten bereit.

Die Besucher können ihre Stimme für die beste Länderpräsentation abgeben. Außerdem wird der von der Fördergesellschaft der Hochschule Furtwangen gestiftete PROFIN-Preis verliehen. Mit diesem Preis wird herausragendes Engagement bei der Integration von ausländischen und deutschen Studierenden ausgezeichnet. Kontakt: Brigitte Minderlein, International Center, Telefob 07723 / 9 20 13 10, min@hs-furtwangen.de.