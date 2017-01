Furtwangen Szenarien rund ums automatisierte Fahren

Entwicklungstrends in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht

Die Automatisierung der Fahrfunktion ist die bedeutsamste Technologieentwicklung im Straßenverkehr seit Einführung des Automobils. Neben dem bereits realisierten teilautomatisierten Fahren deuten vielfältige Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten, sowohl von Automobilindustrie als auch von Start-Ups und branchenfremden Akteuren, die zu erwartenden Automatisierungsszenarien an. In dem Vortrag werden der Status Quo und die Entwicklungstrends in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht dargestellt und die noch zu bewältigenden Herausforderungen beschrieben. Zudem wird auf die erwarteten Auswirkungen des automatisierten Fahrens für den Automobilstandort Deutschland eingegangen.

Andrej Cacilo leitet am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), Stuttgart, Forschungsprojekte in den Bereichen automatisiertes Fahren, Elektromobilität und nachhaltige Mobilität. Zuvor war er an der Universität Greifswald und dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität tätig und auch dort mit Mobilitätsinnovationen befasst. Sein akademischer Hintergrund liegt in den Bereichen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik.