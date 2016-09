Furtwangen Südamerikanische Klänge im Schwarzwald

In der Gruppe, einzeln und abwechselnd in zwei Teams, wurden verschiedene Rhythmen gespielt. Es war Konzentration gefordert, denn wer das Spiel der anderen nicht aufmerksam verfolgte, der verpasste seinen Einsatz. In einem kleinen Wettkampf traten die Kinder gegen Renner an, indem sie die Rhythmen, die er vorspielte, in derselben Geschwindigkeit nachtrommelten. Der Workshop hat ihnen viel Spaß bereitet.