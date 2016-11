Furtwangen "Sture Böcke" in herrlicher Natur

In einem abgeschiedenen Tal in Island leben Gummi und Kiddi Seite an Seite und versorgen ihre Schafe. Ihre Herden werden als die besten des Landes angesehen und die beiden Brüder wiederholt für ihre preiswürdigen Böcke ausgezeichnet – einzige Besonderheit: Die zwei haben seit 40 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Als eine tödliche Krankheit bei Kiddis Schafen ausbricht, ist das ganze Tal bedroht. Die Behörden entscheiden, dass alle Schafe dieser Region getötet werden sollen. Um den Behörden gemeinsam entgegentreten zu können, müssen die Brüder sich erst einmal zusammenraufen. Regisseur Grimur Hákonarson inszenierte eine Geschichte, mischte Poesie und Weltschmerz in die rauen Landschaftsbilder, ein Muss für Islandfans.

Der Film dauert 93 Minuten. Die Spielstätte des Guckloch-Kino ist im Postkraftwagenhof, Grieshaberstraße 19a.