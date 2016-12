Furtwangen Strohhansel pflegen Wurzeln vorbildlich

Der gute Zusammenhalt unter den Mitgliedern und die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Musikverein Schönenbach und den Buslochhexen wurden in den Berichten und Wortmeldungen von verschiedenen Seiten betont. So auch im Jahresbericht von Schriftführerin Dagmar Weiser, die mit der tatkräftigen Unterstützung der Beisitzerin Marion Hug Anekdoten zur vergangenen Fasnet, aber auch von den weiteren Aktivitäten in Reimform zum Besten gab. Egal ob beim heimischen Nachtumzug, beim Internationalen Narrentreffen in Schwörstadt oder beim alljährlichen Rosenmontagsumzug in Vöhrenbach, die Strohhansel waren immer bei bester Laune mit von der Partie.

Ebenso positiv fiel der Bericht der Kassiererin Regina Fehrenbach aus und sie konnte von einem positiven Kassenstand berichten.

Wahlen und Ehrungen