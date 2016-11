Furtwangen Streit um Klausur: Student klagt

Allen Urteilsverkündungen zum Trotz konnte der klagende Student bis heute sein Studium noch nicht abschließen. Bisher habe er noch keine Einsicht in die Zweitkorrektur seiner Klausur erhalten. Doch genau in diesem Punkt muss ihn Jochen Schönmann, Leiter der Pressestelle im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, enttäuschen. "Ein allgemeines Recht auf Zweitkorrektur gibt es nicht. Das Landeshochschulgesetz für die Hochschulen in Baden-Württemberg trifft keine Reglungen hierzu", skizziert er die rechtliche Lage. Im Bezug auf die strittige Klausur, die der Kläger zu schlecht bewertet sieht, meint Schönmann: Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt. Diese Ordnungen erlassen die Hochschulen als Satzung. Darin können auch Regelungen getroffen werden, wie bei Einwänden gegen die Bewertung zu verfahren sei. Es gebe aber keine übergeordnete Stelle bei strittigen Fragen.

Der hartnäckig geführte Streit um die Klausur ist das eine, das andere: Der betroffene Student aus VS will prüfen lassen, ob das Hausverbot in seiner jetzigen Form rechtens sei. Denn die Hochschule habe das Hausverbot verlängert und auf exakt jene Bauten begrenzt, in denen die für ihn wichtigen Vorlesungen stattfinden. "Wenn man mir ein solches grobes Fehlverhalten vorwirft, dann müsste das doch fürs ganze Haus gelten und nicht nur für jene Räume im Campus, in denen die für mich wichtigen Vorlesungen gehalten werden."

Weitere Klagen sind deshalb die Folge. Klaus Döll, Pressesprecher des Verwaltungsgerichtes Freiburg, bestätigte auf Anfrage, dass beim VG Freiburg derzeit zwei Verfahren gegen die HFU laufen, in denen sich der Kläger gegen ein Hausverbot wehre und die Fortsetzung seines Medizintechnikstudiums erreichen wolle.

Was sagt die HFU zu dem Dauer-Streit? Die Hochschule reagiert weiter mit eisigem Schweigen. "Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht", hieß es kurz aus der Pressestelle.

Eine Antwort gibt es dagegen auf die allgemein gehaltene Frage, was ein Student machen könne, wenn er sich ungerecht beurteilt sehe: Zunächst, heißt es aus der Pressestelle der HFU, solle das Gespräch mit dem Fachdozenten geführt werden, der die Arbeit bewertet habe. Sollte das Gesprächsergebnis nicht zufriedenstellend sein, könne man sich an den Studiendekan wenden. Die nächste Instanz sei der Fakultätsprüfungsausschuss. HFU-Mechanismen, die zumindest bei dem klagenden Studenten nicht gegriffen haben: Auf Gespräche habe er gedrängt, "jedoch ohne Erfolg".