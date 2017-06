Furtwangen Strahlendes Wetter lockt Mädchen und Jungen

Dirk Maute und Alfoni Beselia zeigen den Kindern, wie man den Bogen richtig hält, ihn spannt, den Pfeil abschießt. Nicht jeder landet auf der Zielscheibe, das will alles geübt sein. Auf jeden Fall macht es riesigen Spaß, stellen die jungen Schützen fest.

Am Vormittag wurde im Kindergarten Maria Goretti ein Memory-Spiel gebastelt und bemalt. Zwischendurch war austoben auf dem Spielplatz angesagt. Am Mittag ging es dann mit 22 Kindern auf den Spielplatz der Friedrichschule zum spielen. Parallel fang im Stadtpark das Basteln der Footbags statt. Gebastelt wurden diese aus Kindersocken, in welchen mit Sand, diese in Folie gewickelt, eingebracht wurde. Im Anschluss vernähten die Kinder die Socken. So entstanden tolle und einfach selbst zu machende Footbags, mit welchen die Kindern dann jonglierten, sich gegenseitig zu warfen oder mit Füßen und Knien spielten und natürlich am Ende mit nach Hause nehmen durften.

Am Mittwoch ging es mit 29 Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren in den Stadtpark. Dort dürften sich die Kinder an fünf "Kooperativen Spielen" ausprobieren. Begonnen wurde mit der "Blinden Schlange", bei welchem alle 29 Kinder mit den Händen an den Schultern eine Schlange bildeten und mit geschlossenen Augen einem führenden Kind nachlaufen und diesem vertrauen mussten. Dann bildeten alle Kinder eine Reihe in welcher sie sich an den Händen griffen und nach und nach durch den Reifen mussten, ohne sich los zu lassen.